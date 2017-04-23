أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر النقيب في أمن السواحل طبرق عبدالسلام شحاتة من تهريب الخيول إلى مصر عبر الشواطئ القريبة من البردي شرق طبرق .

وأضاف شحاتة أن ظاهرة تهريب الخيول الليبية الأصيلة ظهرت الأيام الماضية على شواطئ بالقرب من منطقة البردي شرق طبرق بحوالي 120 كم في ظاهرة غير مسبوقة وذلك بعد أن تسلمت القوات المسلحة على الحدود البرية في منفذ أمساعد .

وأوضح النقيب أن المهربون اتجهوا بعد أن ضاقت بهم السبل في منفذ أمساعد البري إلى شواطئ البحر والأودية البحرية القريبة من منطقة البردي بعد الاتفاق مع الجرافات المصرية التي ترسوا على هذه الأودية وتحمل الخيول والمهربات إلى مصر بكل يسر وسهولة .

ودعا شحاتة القوات المسلحة المتواجدة في منفذ أمساعد بإحكام الخناق على هؤلاء المهربين ومراقبة هذه الشواطئ المعروفة لمنعهم من تهريب الثروة الحيوانية التي قاربت على الانقراض.