أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس مجلس الإدارة المكلف لشركة البريقة لتسويق النفط فؤاد ارحيم، إن التعيينات الجديدة يجب أن يتم تضمينها للموازنة المالية لأي عام من الأعوام .

وأوضح ارحيم لـ”أخبار ليبيا 24″، أن عضو مجلس الإدارة خيرالله صالح هو المفوض للتنسيق مع مجلس النواب ومؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة المعينين الجدد .

وأكد ارحيم، أن شركة البريقة غير ممولة من الخزانة العامة، وليست كبقية الشركات النفطية الأخرى، بل تعمل الشركة على هامش التخزين والمناولة وفق لقرارات سابقة لوزارة الاقتصاد.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدرت قراراً بالتعيينات لعدد كبير من الخريجين وتعيينهم في قطاع النفط، حيثُ تم قبول عدد كبير منهم في بقية الشركات وتبقى منهم عدد آخر منسبين لشركة البريقة والذين نظموا عدة وقفات أمام مجلس النواب مطالبين بسرعة التحاقهم ومباشرتهم لأعمالهم بشركة البريقة لتسويق النفط .