أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مركز الإنتاج الإعلامي بجامعة بنغازي إلياس الجيلاني، إنه تم تحديد يوم غدًا الأحد موعدًا للافتتاح الرسمي للمكتبة المركزية في مقرها بمجمع الكليات الطبية.

وأكد الجيلاني، أن افتتاح هذا الصرح سيقدم خدمة كبيرة لطلبة كليات الجامعة بتوفير العديد من العناوين التي تساعدهم في مسيرتهم العلمية والبحثية.

من جانبه، أوضح مدير عام المكتبات والطباعة والنشر بجامعة بنغازي علي القطراني، بأنه تقديراً لجهود العاملين بالمكتبة التي أسهمت في إنقاذ العديد من الكنوز العلمية ونقلها من المقر الرئيسي “بالمدينة الجامعية ” إلى مجمع الكليات الطبية، سيتم تكريمهم خلال الحفل، كما سيتم أيضاً تكريم العديد من الشخصيات التي ذللت الصعاب وتعاونت مع إدارة المكتبة.