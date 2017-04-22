أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث عميد بلدية بغازي عبدالرحمن العبار، مع مدير إدارة التوزيع بالشركة العامة للكهرباء صلاح العبار، إمكانية البدء في إعادة التيار الكهربائي للمناطق المحررة غرب بنغازي خلال الأيام المقبلة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر بلدية بنغازي، حيثُ اتفق الحضور على إعادة التيار الكهربائي لمناطق القوارشة وقنفودة وبوصنيب وقاريونس، ليتمكن النازحون من العودة لمنازلهم.

وتطرق الحضور لصيانة خطوط الإنارة في طريق الهواري من الجامعة الطبية إلى المقبرة، وامتداد شارع أحمد رفيق المهدوي من جزيرة بوشليف حتى مدخل مصيف النيروز، والطريق الدائري الثالث من جزيرة بوشليف إلى جزيرة سيدي يونس.

إضافة إلى الطريق الدائري الرابع من مدخل جامعة بنغازي حتى جزيرة سوق السيارات، والطريق الدائري الخامس من جزيرة الطيارة حتى تقاطعه مع طريق الهواري، وشارع الخليج العربي، وشارع الحجاز.