أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، الحكومة المؤقتة، بصرف ميزانية عاجلة للمدينة، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر البلدية مع عدد من أعضاء مجلس النواب.

وتطرق المجتمعون، إلى ملف إعادة اعمار بنغازي، ومخاطبة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ووزارة الداخلية كتابياً بإمكانية نقل مجلس النواب ومجلس رئاسة الوزراء لمدينة بنغازي وفتح مطار بنينا الدولي والميناء.

وخلص الاجتماع إلى عدة نقاط، أهمها تحديد تسعيرة السلع الغذائية خلال شهر رمضان ودور الضبطية القضائية في ذلك، واستصدار قرار من مجلس النواب أو رئيسه باحتياجات تشريعية ولو تطلب الأمر إصدار قانون طوارئ .