أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس قسم المرور والتراخيص بمدينة طبرق عقيد فرج آبراهيم الشيهني، سعي القسم لإصلاح إشارات المرور الضوئية داخل المدينة.

وأوضح الشيهني، أن إصلاح كافة الإشارات بطبرق وعددها 7 إشارات، سوف يسهل العملية المرورية، مضيفًا أن القسم يعمل كذلك على تركيب العلامات المرورية الثابتة ووضع العديد من المطبات لتخفيف السرعة.

ولفت الشيهني إلى أن إصلاح المطبات والحفر في طريق باب الزيتون – أمساعد، قلل الحوادث وحالات الوفاة، والتي كانت تسجل بصفة يومية .

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص طبرق: “لدينا منظومة متكاملة لكل السيارات واكتشفنا المسروقة منها، وهناك الكثير من السيارات المسروقة التابعة للجيش والجهات العامة، منوهًا إلى أن أغلب الجهات العامة في بنغازي وغيرها من المدن وبعض الوزارات تسجل سياراتها في مكتب تراخيص طبرق لدقة الإجراءات ولوجود منظومة متكاملة ودقيقة”.

وتطرق الشيهني إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه رجل المرور في طبرق، والتي تمثلت في غياب الأخلاق عند أغلب السائقين مما يجعلهم لا يحترمون رجل المرور وإشارات المرور، مؤكدًا أن المشاكل اليومية التي تواجه رجل المرور في الشارع هي السرعة وعدم احترام رجل المرور الذي يقف وسط الميادين وفي المفترقات ليسهل عملية المرور