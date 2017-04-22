أخبار ليبيا 24 – خاص

قام قسم النجدة في مدرية الأمن جالو بعدة دوريات واستيقافات على الطريق العام داخل المدينة، وجرى خلالها ضبط عدد من السيارات المخالفة للإجراءات القانونية

وقال آمر الدوريات ربيع الحمادي، إن قسم النجدة يسير يوميا دوريات على الطريق العام، مؤكدًا تعاون المواطنين داخل نطاق المدينة وسرعة الاستجابة في التقيد بالتعليمات وإزالة الزجاج المعتم والتدقيق على أوراق السيارات من الرخصة وكتيب السيارة وإجراءات الفحص العام.

وأضاف الحمادي، أن الدوريات استهدفت أيضا الجنسيات الأجنبية التي تقود السيارات على الطريق العام دون ترخيص أو أوراق ثبوتية للمركبة الآلية وذلك في مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها.

وشدد، أنه على كافة المواطنين الإسراع في تجديد الأوراق الثبوتية الخاصة بالمركبات الآلية، وتجديد رخص القيادة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن المديرية، موضحًا أن قوات الجيش تساند الدوريات في ضبط المخالفات على الطريق العام.