أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت كلية العلوم بجامعة عمر المختار بالبيضاء عن موعد انعقاد “المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الأساسية وتطبيقاتها” في مدينة البيضاء والذي سيشهد مشاركات محلية و دولية واسعة.

و قال عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر حمد العريفي في إن هذه الدورة ستتميز بعرض حزمة من الأوراق العلمية القيمة والتي شاركت فيها عديد الجامعات محلياً وعربياً ودولياً ، وسيتم انعقاده بتوصيل الهدف المنشود، وهو إثراء البحث العلمي وزيادة التعارف ما بين البُحاث وزيادة النشر العلمي في ليبيا عامة وجامعة عمر المختار خاصة ..

وفي ذات السياق قال المنسق الإعلامي للمؤتمر الدولي إن المؤتمر سوف ينطلق في 25 أبريل الجاري وسيستمر لثلاثة أيام متواصلة ما بين عروض علمية ورحلات تعريفية وجلسات عملية.

وأضاف أنه سيتم الافتتاح صباح الثلاثاء القادم “بمدرج كلية الزراعة الرئيسي” بجامعة عمر المختار بالبيضاء ، وسط حضور رسمي لعديد من الشخصيات والجهات العلمية المشاركة .

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي الأول لكلية العلوم بجامعة عمر المختار عقد في 29 ديسمبر لعام 2015.