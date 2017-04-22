أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد قطاع التربية والتعليم بالمنطقة التعليمة جالو، اجتماعًا استثنائيًا بمسرح مدرسة السيدة حليمة، بحضور مدراء المدارس على مستوى مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، لبحث الاستعدادات للامتحانات النهائية.

وقال مسؤول التعليم جالو اجويلي السنوسي، إن الاجتماع تركز حول توفير الإمكانيات اللازمة للجان الامتحانات في كافة المدارس من قرطاسية ومعدات وآلات لازمة لتأدية العمل بالشكل المنوط به بحسب الإمكانيات المتاحة رغم قلة الميزانيات التسييرية للقطاعات.

ولفت السنوسي، إلى أن أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة من سنوات النقل بجالو، سيتقدمون للامتحانات منتصف الشهر المقبل، والتي حددتها وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة قبل شهر رمضان.

تجدر الإشارة إلى وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، حددت شهر يوليو المقبل، موعدًا لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية لهذا العام الدراسي 2016/2017.