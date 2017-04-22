أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلق مكتب الثقافة بنغازي، هاشتاق #تسلحوا_بالكتب ، احتفاءً باليوم العالمي للكتاب والذي يحتفى بتاريخ اليوم الثاني والعشرين من أبريل من كل عام .

واستقبل مخزن الكتاب التابع لمكتب الثقافة ببنغازي اليوم جمهورها غفيرا من أهالي مدينة بنغازي بعد إعلان مكتب الثقافة عن افتتاحه لاقتناء الكتب مجانا لمدة ثلاثة أيام .

وقالت منسق حملة أنقذوا كتب بنغازي امل بنود ،بعد نجاح الحملة وانقاذنا لأكثر من 30 الف كتاب من التلف ،قمنا بتوزيع إعداد منها على المكتبات بالمدارس العامة والجامعة والمكتبات الخاصة مجانا، وبمناسبة اليوم العالمي للكتاب قرر مكتب الثقافة بنغازي توزيع كتب بالمجان على أهالي المدينة.

وبتعليمات من مدير مكتب الثقافة بنغازي مناجي بن حليم تقرر اطلاق حملة تسلحوا بالكتب ،وقمنا بتعبئة الية تابعة لقوات الجيش الليبي والتمركز امام مجمع الكليات الطبية وشارع دبي، لتوزيع كتب مجانا على الطلبة وعامة الناس.

وأكدت أن الحملة ستستمر لثلاثة أيام، مشيرة إلى الإقبال الكبير على اقتناء الكتب من مختلف الأعمار السنية والطلبة.