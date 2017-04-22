أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد بيت المرج الثقافي، لإقامة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، والذي يصادف يوم غدًا الأحد، وذلك تحت شعار (من كان له كتاب، لم يكن وحيداً)، بمكتبة كلية التربية المرج.

وقال مدير بيت المرج الثقافي سالم عبدالقادر لـ”أخبار ليبيا 24″، “عندما كان للكتاب مقام كان لبيت المرج الثقافي كلمته، وسنحتفي باليوم العالمي للكتاب تحت شعار لمسات وعزف على أوتار الكتاب وستقام ندوة عن الكتاب بأبعاده المختلفة بمشاركة العديد من المهتمين”.

وأضاف عبدالقادر، أن الاحتفالية ستكون بحضور ضيف الشرف الكاتب محمد حماد السعيطى، ومشاركة متميزة لطلاب فصل بستان المعرفة بمدرسة النور، مؤكدًا أن بيت المرج الثقافي رغم كل الصعوبات التي تواجهه سيكون حاضرا في كل المناسبات الثقافية.

يذكر أن اليونيسكو أعلنت يوم 23 من نيسان/أبريل بوصفه اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وأصبحت أعداد متزايدة من الجهات الثقافية والمثقفين يحتفلون بهذا اليوم.

ونجح يوم الكتاب العالمي وحقوق المؤلف خلال هذه الفترة الطويلة في تعبئة الكثير من الناس، من جميع القارات والمشارب الثقافية لصالح قضية الكتاب وحقوق المؤلف، فقد أتاحت لهم هذه المناسبة الفرصة لاكتشاف عالم الكتاب بجوانبه المتعددة وتقديره حق قدره والتعمق فيه.

خصص هذا اليوم من العام الحالي2017، للاحتفال بالأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر، الذين يواجهون صعوبة في قراءة الكتب والمطبوعات الأخرى مما يعيق مشاركتهم بصورة فعالة وكاملة في المجتمع.

ووفقاً للاتحاد العالمي للمكفوفين، تبلغ نسبة الكتب المتوفرة بطريقة بريل أقل من 10% فقط من أجمالي الكتب التي تُطرح في الأسواق كل عام، وتصل هذه النسبة إلى 1% في البلدان النامية.