أخبار ليبيا 24 – خاص

شيع أهالي مدينة المرج وعدد من ضباط سلاح الجو الليبي أمس الجمعة، بعد صلاة العصر جثمان العقيد طيار المبروك سليمان الجبالي، أحد أفراد طاقم الطائرة سحاب mi35.

ووصل جثمان الجبالي بعد عملية تبادل للأسرى قامت بها القوات المسلحة العربية الليبية مع سرايا الدفاع عن بنغازي وكان جثمان الجبالي من ضمن عملية التبادل.

الجدير بالذكر أن الطائرة mi35 قد فقد الاتصال بها عند الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 10 فبراير 2017 بعد مشاركتها في قصف آليات عسكرية تابعة لميليشيات سرايا الدفاع عن، قبل أن تعلن سرايا بنغازي مسؤوليتها عن إسقاطها.

هذا وكان على متن الطائرة آنذاك، العميد طيار مؤمن الدرسي ور.ع جوي إبراهيم بدر المرتضي والعقيد طيار المبروك سليمان الجبالي، والذين لم ينجى أحد منهم.