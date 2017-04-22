أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس جهاز الحرس البلدي عميد توفيق المسماري، ومدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي عقدونيس العرفي اليوم السبت، اجتماعًا مع أعيان ومشائخ مدينة بنغازي، بمقر الجهاز بمنطقة الماجوري.

وناقش المجتمعون، إمكانية دعم فرع الجهاز بمدينة بنغازي، لتمكينه من أداء مهامه، ضد المخالفين، الذين يقع ضررهم على المواطن بالمدينة.

وأكد الحضور على ضرورة رفع الغطاء الاجتماعي عن المخالفين وكل من يتعرض لأفراد الحرس البلدي لتعطيل مهامهم.

هذا وتستعد دوريات الحرس البلدي للبدء بحملة كبيرة على كافة المحال التجارية والمخابز والمطاعم والباعة المتجولين والصيدليات، وذلك عقب ضم غرفتي عمليات شرق وغرب بنغازي لتشكيل عمل جماعي للقضاء على الظواهر السلبية.