أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم الاتحاد الفرعي للفروسية بنغازي، حلبة سباق الخيول بمنطقة القوارشة التابعة للاتحاد، مساء الجمعة، أولى السباقات للموسم الرياضي 2016-2017 ،بحضور رئيس الاتحاد فخري هويدي ،والجمهور من عشاق سباقات الخيول بمدينة بنغازي.

وقال عضو لجنة السباق بالاتحاد الفرعي بنغازي سيف الدين حسن المالطي، “إن هذا السباق هو الأول بعد تحرير منطقة القوارشة وتوقفه لأكثر من ثلاثة سنوات متتالية .

وأكد المالطي أن السباق متواصل إلى ما قبل شهر رمضان المقبل، بمشاركة 25 فارس من مدينتي بنغازي وطرابلس، مشيرا بأن لجنة التحكيم تكونت من رئيس اللجنة فرج البراني وعضوية حمد الحمروش ورياض البكوش.

وجرى في ختام السباق تم توزيع الكؤوس على الفائزين في سباق الحلبة الأول للخيول المشاركة العربية الليبية “75%”

حيث جاءت في الترتيب الأول الفرس “ليبيا” لمالكها سليمان المالطي وفي سباق الحلبة للخيول الأوروبية انتاج محلي جاء في الترتيب الأول الجواد “الكوبرا” لمالكه على المصراتي وفي سباق الحلبة للخيول الأوروبية المستوردة جاءت في الترتيب الأول الفرس “تولين” لمالكها محمد العرفي.