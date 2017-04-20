أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت لجنة الإدارة لنادي الصقور، جملة من القرارات منها القرار رقم (1) لسنة 2017، بشأن تشكيل لجنة للاستثمار برئاسة نصر شرح البال .

وكلفت لجنة الإدارة، عضوين في مجلس الإدارة نبيل مصباح عضو مجلس الإدارة للشؤون القانونية وسعد عبدالرازق عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية، وذلك بموجب القرار رقم (2) لسنة 2017.

ونص قرار اللجنة رقم (3) لسنة 2017، على تكليف فرج بلل نصيب في الشؤون الإدارية وعبدالسلام حمدي في شؤون المحفوظات وعمر الغراف مقررًا لشؤون مجلس الإدارة وصلاح فؤاد معيوف رئيس المكتب الإعلامي للنادي وصالح فتح الله الوحيش أميناً للمخازن بالنادي.

وكلفت اللجنة الإدارية لناي الصقور، بموجب القرار رقم (4) لسنة 2017، لجنة للإشراف على بطولة شهداء نسور الجو برئاسة عبدالله هاشم وعضوية 6 أعضاء .

كما أصدرت الجمعية العمومية القرار رقم (1) لسنة 2017، بشأن لجنة للتسليم والاستلام بين اللجنة التسييرية السابقة ومجلس الإدارة الحالي برئاسة محسن ياسين وعضوية كل من جمعة حسن وعبدالسلام حمدي .