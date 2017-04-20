أخبار ليبيا 24 – خاص

ضبطت دوريات السرية المقاتلة التابعة لمنطقة الكُفــــرة العسكرية، شاحنة بمنطقة العوينات وترفع على متنها آلة ثقيلة نوع ونج، متجهة إلى السودان.

وأفاد مصدر عسكري، بأنه قبل يومين وخلال أحد دوريات السرية الصحراوية، بالصحراء الجنوبية، ضُبطت شاحنة يقودها شخص سوداني الجنسية، متجهة إلى دولة السودان، قادمة من طرابلس.

وأوضح المصدر، أن هذه الشاحنة محملة بالأجهزة الكهربائية والسلع التموينية وغيرها من الممنوعات التي يتم تهريبها إلى دول الجوار، حيث تمت مصادرتها من قبل المنطقة العسكرية بناء على كتاب سابق صادر من القيادة العامة للجيش الليبي .