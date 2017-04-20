أخبار ليبيا24

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، إنه لا يوجد بديل عن تعديل الاتفاق السياسي لافتاً إلى أن الاتفاق السياسي تؤيده أغلب دول المجتمع الدولي والغالبية الساحقة من الليبيين.

وشدد كوبلر خلال إحاطته التي قدمها، الأربعاء، في جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث مستجدات الساحة الليبية على أهمية المضي في العمل على إقناع الأطراف الليبية على تنفيذ الاتفاق السياسي، مشيراً إلى إمكانية تعديل الاتفاق كسبيل لتجاوز الخلافات حوله.

وأوضح المبعوث الأممي أنه لا يوجد ضامن يلزم الأطراف الليبية بتطبيقه بعد التعديل، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن الليبيين سوف يلتزمون بتطبيق الاتفاق إذا تم تعديله، حسب قوله .

وحذر كوبلر الدول الأعضاء في مجلس الأمن من تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة في ليبيا والسير في طريق انهيار الاقتصاد الليبي، منوهاً إلى أن الاقتتال والاضطرابات وتزايد أعمال عنف والجريمة أمر مستمر في البلاد.

وأكد أن الحل الوحيد أمام الليبيين هو الالتفاف حول الاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن المجموعات المسلحة تزايدت سيطرتها في البلاد خاصة في المنطقة الغربية، واستشراء الفساد وتراجع قيمة الدينار وهو أمر ينبئ بالخطر ما لم يتفق الليبيون على إنهاء خلافاتهم .