أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد مدينة طبرق يوم الاثنين المقبل، لاستضافة نهائي ليبيا للكرة الطائرة، بمشاركة 6 أندية، وذلك بقاعة طبرق للألعاب الرياضية “دربن”.

وقال رئيس اللجنة العليا للبطولة عيد إدريس لـ”أخبار ليبيا 24″، إن اللجنة تقوم حاليًا بتجهيز الملعب والأعمال تسير على ما يرام لاستضافة نهائي ليبيا للكرة الطائرة والتي يشارك فيها فرق أساريا الجامعي من الزاوية والإتحاد المصراتي والسويحلي والأهلي طرابلس والنصر والأهلي بنغازي.

وأضاف إدريس، أنه سيكون هنالك اجتماع فني يوم الأحد، بفندق دار السلام مع الفرق المشاركة، لإجراء القرعة ووضع الجدول والتوقيت

وسوف يدير هذه اللقاءات 10 حكام، 5 دوليين و5 حكام درجة أولى، وسوف تستمر البطولة لمدة 6 أيام بالتتويج وبواقع 3 مباريات يوميًا .

يشار أن قاعة دربن قد استضافت نهائي ليبيا للكرة الطائرة في مايو 2012، وتحصل على البطولة فريق الأهلي بطرابلس .