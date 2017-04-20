أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت شركة الخليج العربي للنفط، أمس الأربعاء، بتوقيع عقود التأمين الصحي مع عدد من العيادات وذلك في إطار إهتمامات الشركة لمستخدميها لتقديم العلاج لهم ولأسرهم في كل المدن الليبية.

وحضر مراسم توقيع العقود رئيس لجنة التأمين الصحي بالشركة جمال غيضان ورئيس إتحاد العمال ولجنة التأمين الصحي وعدد من العيادات والصيدليات والمختبرات وتم الإتفاق على العمل يوم السبت المقبل .

يشار إلى أن شركة الخليج قد أبرمت العديد من العقود مع العديد من العيادات لمستخدميها في الموقع الرئيسي ببنغازي وموقع طبرق وكافة المدن لتقديم العلاج لقاطني المدن وتقديم العلاج لمستخدمي الحقول النفطية في الداخل والخارج .