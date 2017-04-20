أخبار ليبيا24- خاص

التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر في مكتبه في الرجمة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائري عبدالقادر مساهل والوفد المرافق له.

وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة، تأتي زيارة مساهل عقب زيارة أجراها حفتر للجزائر في وقت سابق ولقائه كبار المسؤولين في العاصمة الجزائرية لبحث التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب.

الجدير بالذكر أن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، الجزائري عبدالقادر مساهل، وصل إلى مطار الأبرق صباح الأربعاء، والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

بحضور وزير الخارجية في حكومة الثني، محمد الدايري. مصدر دبلوماسي جزائري كشف في وقت سابق عن زيارة مساهل إلى عدة مدن ومناطق ليبيا، اعتبارًا من الأربعاء. وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أمس الثلاثاء، إن الزيارة الثانية من نوعها للوزير الجزائري تأتي جزءًا من الجهود المستمرة للتقرب من الأطراف الليبية، ب

وتأتي الزيارة لغرض التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة من خلال حوار شامل، ودعمًا لجهود المصالحة الوطنية الليبية.

يشار إلى أن الزيارة تأتي بعد مشاورات جزائرية – روسية انطلقت الثلاثاء في العاصمة، تتعلق بالوضع الليبي والأمن في المنطقة.