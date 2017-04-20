أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى رئيس لجنة التفاوض مع العيادات والمصحات والصيدليات بشركة الخليج العربي للنفط إبراهيم بوربيده، اليوم الخميس، ما تداول من أن خدمات التأمين الصحي مؤقتة او سيتم ايقافها مؤكدا انها ضمن إستراتيجية الشركة في تقديم أفضل الخدمات وأشملها لمستخدميها وأن العمل جار على عكس ما يشاع بل هو بتوسع تدريجي.

وأوضح بوربيده في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” أن عمل اللجنة انجز بنسبة 90% و بدأ من شهر يناير الماضي بمسح شامل للعيادات بمختلف مناطق ليبيا مشترطاً التميز للخدمات.

وأضاف أن العقود وقعت لمدة سنة مع عدد من العيادات والصيدليات ومعامل التحليل ويتم متابعة مستوى تقديم الخدمات للمستخدمين واذا ما وردت شكاوي من المستخدمين سيتم إنهاء التعامل معها بعد إجراء تحقيق دقيق وذلك حرصا على تقديم الخدمات المثلى للمستخدمين.

وطالب بوربيدة المستخدمين بالتعاون مع العيادات وإعطاء الصورة الحسنة عن مستخدم الشركة وهو الوجه الحقيقي والذي يعكس الوعي والادب والاخلاق التي يتميز بها مستخدم الشركة .

ونوه على المستخدمين بأن يكونوا حريصين على مال الشركة وان يلتزمون بالنماذج التي تم تعبئتها حتى لا تتكرر الحوادث التي حصلت آبان فترة التعامل من خلال شركات التأمين، مطالبا ان يلتزم المستخدم بالنموذج حتى يتم ضامن الخدمة المتميزة.

وأشار إلى أن العمل مع العيادات والصيدليات والمعامل سيكون وفق منظومة بحيث أي مستخدم يستطيع ان يعرف ما تلقاه من خدمات ومن أدوية وتحاليل لأن هناك سقفا حددته ادارة الخدمات عند تجاوزه يتعرض المستخدم إلى ايقاف الخدمة.