أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش عضو مجلس النواب خيرالله التركاوي، اليوم الخميس، مع عميد بلدية درنة العميد حمد مفتاح، عدد من القضايا التي تخص البلدية.

وقال التركاوي إن الاجتماع الذي عقده مع عميدة بلدية درنة، تطرق إلى مناقشة حدود البلدية الإدارية لتكون من التميمي شرقا حتي راس الهلال غربا, بالإضافة إلى مناقشة سير عمل قطاعات داخل المدينة.

وأضاف التركاوي، أن الاجتماع بحث قضايا الشباب في كافة المجالات، وخاصة ملف المسقطين من التعيينات السابقة, وتم الاتفاق علي تفعيل النشاط الرياضي بالمدينة.

واتفق الحضور على عقد اجتماع مع أعيان ومشائخ ومؤسسات المجتمع المدني من كافة التركيبات والشرائح بمدينة درنة وحدد مكانه بمنطقة كرسه خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن بلدية درنة تتخذ من مدينة البيضاء مقرًا مؤقتًا لها إلى حين انتقالها إلى مقرها بمنطقة كرسه أو لاثرون.