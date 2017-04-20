أخبار ليبيا24- خاص

تمكنت الأجهزة الأمنية القبض على أحد قيادات مجلس شورى درنة الإرهابي المدعو حمزة مصطفي مذكور الشلوي بعد عملية استدراج بالقرب من مسجد “العبس” الواقع في ساحل كرسة غربي المدينة 15 كلم.

وذكر مصدر مطلع أن الشلوي ساهم في تشكيل كتيبة بوسليم وشارك في أحداث ثورة فبراير 2011 ووفي العام 2014 انضم لمجلس شورى درنة تحت كتيبة بوسليم وهو من ضمن المسؤولين عن التمويل.

وأضاف المصدر أن القيادي سجين سابق، حيث اعتقل بتهمة تسهيل وتسفير ليبيين إلى العراق لصالح تنظيم القاعدة وقبض عليه في شهر يوليو 2008 وأفرج عنه في شهر مارس 2010.

يشار إلى أن الشلوي من مواليد 1982 ومن سكان شارع “النجع” الواقع في منطقة “باب طبرق”.