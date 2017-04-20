أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبيرغ ، تناولت التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا والحلف.

وبحث السراج مع أمين عام المنظمة مجالات وبرامج الدعم والمساعدة الفنية التي وافق الحلف على تقديمها بحضور 28 دولة، خلال اجتماعه الوزاري الذي عقد في فبراير الماضي، والتي تتضمن مساعدة حكومة الوفاق على بناء مؤسسات قطاعي الدفاع والأمن وبما يساهم في الرفع من القدرات والتأهيل المؤسسي .

وأعلن الأمين العام عن البدء في أقرب الآجال في العمل المشترك بين الخبراء الليبيين ونظرائهم من حلف شمال الأطلسي .

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن هذا التنسيق والتعاون المشترك يأتي للإعداد لاجتماع تقابلي فني بين الحلف والمؤسسات المعنية في حكومة الوفاق خلال الفترة القادمة، وقبل اجتماع قمة قادة دول الحلف الذي سيعقد الشهر المقبل في بروكسل .