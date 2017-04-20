أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد عضو مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى زاكي اليوم الخميس، بقيام رجال الحرس البلدي بإتلاف عدد 1675 صندوق مشروب أي ما يعادل أكثر من 40 ألف علبة بسبب وجود مادة ” ” E 120 – E466 المحظورة.

وأوضح زاكي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على كتاب صادر عن الرقابة على الأغذية والأدوية بالتحذير من عدد من المواد المحظورة والمسرطنة والموجودة بكثرة في العصائر القادمة من مصر في غياب الرقابة على الحدود والمنافذ.

وأضاف زاكي، أن جهاز الحرس البلدي يقوم بإتلاف كل العصائر والمواد الغذائية في مكان خصص للإتلاف، بحضور الأجهزة الرقابية، ويكون رجال الحرس البلدي مشرفين بشكل مباشر على الإتلاف خوفاً من تسرب هذه المواد وعودتها إلى الأسواق أو يتم تناولها من الأطفال.

وأشار إلى استمرار حملات التفتيش على المحلات والمخازن الخاصة بالمواد الغذائية لضبط أي مواد غذائية أو عصائر ليتم إتلافها ووجدنا التعاون من أغلب التجار المتواجدين بالمحلات بالمدينة .