أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف وكيل وزارة الداخلية عقيد عادل عبد العزيز العقيد ميلود جواد سليمان مديراً لمديرية أمن طبرق خلفاً للمدير السابق العقيد أحمد سعد بوالحكومة .

وأكد جواد في أول تصريح له لـ”أخبار ليبيا 24″ أن إجراءات التسليم والاستلام لم تكتمل واللجنة المشكلة للتسليم والاستلام قد باشرت عملها.

ونوه مدير الأمن الجديد أن مديرية الأمن سوف تسعى الأيام المقبلة للعمل بقوة استكمالا للجهود التي بذلها المدير السابق رغم الظروف ولكن سنعمل من أجل نشر الأمن والأمان وسوف تكون هنالك العديد من التعديلات والتكليفات الجديدة في الإدارات التابعة لنا.

يشار أن العقيد ميلود جواد قد كلف بالعديد من المهام بعد ثورة 17 فبراير منها مساعد مدير أمن طبرق للشؤون العامة ومديراً للأمن لمنفذ مطار طبرق الدولي ومديراً للإدارة العامة للمنافذ بوزارة الداخلية.