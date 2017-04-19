أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد نادي أصدقاء الكتاب يوم السبت المقبل، تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف والملكية الفكرية، وذلك بالتعاون مع قسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنغازي وإشراف الهيئة العامة للإعلام والثقافة ومكتب الثقافة والإعلام بنغازي.

ويتضمن برنامج الاحتفال الذي يستمر لثلاثة أيام، عروضًا مسرحية بمدينتي بنغازي والمرج، ومحاضرات تثقيفية، وعروض مرئية تتحدث عن المناسبة، إلى جانب تقديم ورقات عمل وحلقات نقاش حول “تاريخ المكتبات في بنغازي.

ويناقش البرنامج، ظاهرة العزوف عن القراءة وطرق معالجتها، وواقع النشر في الدولة الليبية ومقترحات للتطوير والتشريعات الخاصة بالنشر، ورؤية تفاؤلية لحقوق المؤلف، والصعوبات التي تواجه العاملين في مجال النشر في بنغازي، واتحاد الناشرين ودوره في دعم النشر والمؤلف، والرؤيا المستقبلية لحركة النشر في ليبيا .

وسيكون هناك مشاركة من مركز الدراسات التباوية حول العلاقات التباوية في بنغازي.

هذا وأكدت مدير مكتب الثقافة بنغازي مناجي بن حليم ،أن مخازن الكتاب التابعة للمكتب سوف تفتح أبوابها مجاناً للجمهور ثلاثة أيام طوال فترة الاحتفالية .