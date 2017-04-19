أخبار ليبيا24- خاص

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء الاحتفالية التي تنظمها مندوبية ليبيا الدائمة لدى الجامعة العربية بالتعاون مع منظمة المرأة العربية ضمن البرنامج العربي لإحياء يوم المرأة العالمي والعربي للعام الجاري.

وذكر المكتب الإعلامي لمندوبية ليبيا أنه سيتم تكريم عشر السيدات من ليبيا في مجالات التعليم والطب والدبلوماسية والسياسة والعمل التطوعي والفن التشكيلي والصحافة والتمثيل والطيران والقضاء.

وأوضح المكتب أنه سيتم تكريم المربية زهرة المهدي بيزان عن دورها في مجال التعليم والإدارة المدرسية، وآية جمال خليل عالمة الجينات والتكنولوجيا الحيوية مصنفة ضمن أفضل 10 في مجال تخصصها على مستوى العالم، وسميرة عاشور الدويب عن دورها في مجال العمل التطوعي حيث قامت بالمساهمة الطوعية في إعادة تأهيل قسم الأورام في مركز طرابلس الطبي، وفريدة العلاقي عن مجمل نشاطها ودورها في المجال السياسي والدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني، ورفيعة محمد العبيدي أول ليبية تتولى منصب قاضي عام 1989م، وسكينة إبراهيم بن عامر عن مجمل نشاطها في الحركة الكشفية وأدب الطفل والبيئة، وسعاد أحمد اللبة عن مجمل إبداعها في مجال الفن التشكيلي ومشاركاتها العالمية، وسليمة عمر بن نزهة عن تميزها في إدارة واستمرار صدور صحيفة فسانيا كصحيفة وحيدة حتى الآن تصدر من جنوب ليبيا، وعائشة عمر الأصفر كأول امرأة من الجنوب الليبي تقود طائرة مدنية، وكريمان جبر عن مجمل أعمالها الفنية.