أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مجلس النواب، عن اختيار 24 نائبًا، للمشاركة في لجنة الحوار، التي من المقرر أن تمثل المجلس في الحوار السياسي الليبي للنظر في تعديل الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في منتصف ديسمبر 2015.

وتضمنت قائمة أعضاء اللجنة، عبدالسلام عبدالله محمد نصية رئيسا، وعضوية أحمد شيهوب إبراهيم الواحدي ومصباح ميلود أحمد البدوي وإسماعيل محمد بشير إسماعيل، وأبوالخير الشعاب بالخير وعبدالقادر حسن يحيي سليمان ونصر الدين مهنا غباشي مفتاح، وسالم مسعود أحمد اقنيدي وسلطنة مسعود أبوبكر عبدالرحيم والمبروك عبدالله منصور الكبير ومحمد آدم لينو، وحسن الطاهر علي مصباح ومحمد سعد حماد صالح والهادي علي حسن محمد الصغير والصالحين عبدالنبي محمد سعد وصباح جمعة محمد الحاج وعلي أحمد علي التكالي، وعيسى محمد السنوسي العريبي ومصباح دومة امحمد أوحيدة وحسن محمد صالح الزرقاء، وفاطمة عبدالسلام الهادي الصويعي وزياد صالح سالم دغيم ومحمد معتوق اجديد محمد وعادل مولود مفتاح محفوظ.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أكد أمس الأول، أن الإعلان عن أعضاء لجنة الحوار سيجري خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك بعد أن خوّل أعضاء المجلس الحاضرين في جلسة الحادي عشر من أبريل الجاري هيأة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة الحوار الجديدة، بحسب ما أعلنه حينها الناطق باسم المجلس عبدالله بلحيق.