أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى عميد بلدية المرج المقدم وهبي الرخ اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل مبني مكتب الخبرة القضائية والبحوث بالمدينة، وذلك برفقة مدير عام هيئة الخبرة القضائية والبحوث عمر الحجازي، للوقوف على نسبة الانجاز والتجهيز في المبني الذي سيتم افتتاحه في الأيام المقبلة.

وقال الناطق الإعلامي لبلدية المرج النقيب فرج العرفي لـ”أخبار ليبيا 24″، إن تجهيز المقر يأتي ضمن مجهودات رئاسة الخبرة لتطوير خدماتها لتحقيق القضاء العادل.

وأضاف العرفي، أن المبنى مقدم من مصلحة الأملاك العامة بالمرج بموافقة من مكتب بريد المرج ويضم المكتب الإدارات الفنية والمعامل الجنائية.

يشار إلى أن مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل بالحكومة المؤقتة، قد صدر بقرار الوزارة رقم (908) لسنة 2014، ويضم عدد 8 فروع، وهي فرع طبرق ويضم مكاتب طبرق والجغبوب وامساعد، وفرع الحزام ويضم مكاتب بنينا وقمينس وسلوق، وفرع إجدابيا ويضم مكاتب إجدابيا وجالو وأوجلة، وفرع الكفرة ويضم مكاتب الكفرة وبنت بيه واوباري وفرع ترهونة ويضم مكتبي ترهونة ومسلاتة وفرع بنى وليد ويضم مكتبي بن وليد ونسمة وفرع الجفارة ويضم مكاتب الزهراء والماية والعزيزية والسواني، وفرع الجبل ويضم مكاتب الزنتان والرجبان والاصابعة وباطن الجبل وجادو.

هذا وتم استحداث مكاتب المرج والقبة والتي تتبع فرع الجبل الأخضر، ومكتب سرت ويتبع فرع اجدابيا مؤقتًا وكذلك استحداث مكتب بن غشير .