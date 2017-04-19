أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عميد بلدية أمساعد صالح معوض إن القيادة العامة للقوات المسلحة استملت منفذ أمساعد للحد من ظاهرة التهريب.

وأضاف معوض أنه بعد زيارة أعيان وحكماء وشباب أمساعد للقيادة العامة متمثلة في المشير خليفة حفتر وطالبوه بأن يضع حداً لغياب الأجهزة الأمنية وبالفعل وبعد سلسلة من الاجتماعات مع آمر المنطقة الشرقية تم استلام المنفذ من قبل القوات المسلحة.

وأكد عميد البلدية أن المنفذ الآن تم استلامه من القوات المسلحة تحت إشراف آمر المنطقة العسكرية الشرقية العميد رمضان عطية الله للحد من ظاهرة التهريب خاصة تهريب المواشي.

وأشار معوض إلى أن الحكومة المؤقتة خصصت 15 مليون من أجل إعادة تنظيم المنفذ ولكن وجدت بعض المشاكل المتراكمة منها فيما يخص ملكية الأرض والآن جميع المشاكل سوف تحل ويتم استلام المنفذ الجديد من قبل القوات المسلحة.

وبخصوص المشاريع في بلدية أمساعد أشار إلى أنه تم التعاقد على مجموعة من المشاريع منها بناء مستشفى من ثلاث طوابق وفي حالة توفر الميزانية سوف تستكمل المشاريع الأخرى من طرق وبنية تحتية.

وأوضح معوض أن بلدية أمساعد كانت تعاني من تهميش في الفترة الماضية قبل أن تصبح بلدية ووجدنا مشاكل متراكمة من الماضي حاولنا قدر جهدنا حلها خاصة وأن أمساعد مدينة حدودية وكانت تعاني من غياب كبير في الأجهزة الأمنية.