أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المكتب الإعلامي بشركة الخليج العربي للنفط، البدء بعودة الشركات العالمية لأعمالها بحقول الشركة، وذلك بعد سعيها لإعادة الشركات العالمية لاستئناف نشاطها بحقول الشركة لزيادة الإنتاج وتحقيق مستهدفاتها.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن الجهود المبذولة من قبل الشركة أثمرت في بدء هذه الشركات في تقييم الأوضاع الأمنية بالمنطقة والتي كانت إيجابية ومشجعة للعودة .

ولفت إلى أنه بذلك تكون شركة الخليج العربي للنفط أول شركة في ليبيا تستأنف أعمالها بالاستعانة بخدمات الشركات العالمية مثل شركة شلمبر جير، حيث تم إنجاز أول عملية سرود كهربائية (RST) بنجاح للبئر (C 209-62) بحقل السرير من قبل شركة شلمبر جير بعد انقطاعها عن أعمالها لمدة ثلاثة سنوات.

الجدير بالذكر أن العديد من الشركات العالمية التي كانت متعاقدة مع شركة الخليج قد غادرت مواقعها بسبب الأحداث الجارية في البلاد وبعد العديد من الزيارات التي قامت بها هذه الشركات لمواقع الشركة خلال الأشهر الماضية بدأت في العودة بعد التأكد من استتباب الأمن في المواقع التابعة للشركة .