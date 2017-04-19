أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأت شركة الخليج العربي للنفط بأعمال التشغيل الفعلي ووضع محطة تجميع جديدة على الإنتاج بعد فتح عدد 5 آبار دفعة واحدة ووصل إنتاجها إلى حوالي 9 ألاف برميل من الزيت الخام في اليوم.

وتم ربط هذه المحطة بالمجمع رقم 8 القائم بحقل مسلة المصمم لاستيعاب أكثر من 80 ألف برميل يوميا.

واكتشف هذا المكمن عام 1993 بعد حفر البئر (VV1-65)، و يقع المكمن بالامتياز 65 بمحاذاة الجانب الشمالي لحقل السرير، مجاورةً للحافة الجنوبية لحقل مسلة بالجنوب الشرقي لحوض سرت، ومن المتوقع ان يستمر الإنتاج بهذا المكمن لأكثر من 45 عاما.

هذه المحطة تعتبر مستقلة و لا تعتمد على حقل مسلة فيما يخص الطاقة الكهربائية حيث استخدمت تقنية الطاقة الشمسية في توفير الكهرباء اللازمة لتشغيل منظومة حقن المواد الكيمائية ومنظومة حماية مهبطية مركزية مصممة لتقليل الجهد والوقت عند متابعة أداء الحماية من رأس البئر وحتى نقطة الربط بالمجمع رقم 8 بحقل مسلة، هذا بالإضافة الى منظومة قياس التدفق متعددة الأطوار والتي تعتبر من أحدث التقنيات في القياس وتستخدم لأول مرة في ليبيا حيث تساهم في إجراء اختبارات الإنتاجية للآبار دون الحاجة إلى التجهيزات التقليدية المتبعة في هذا الشأن أضافة إلى كونها من المعدات الصديقة للبيئة.

يشار إلى أن شركة فيروشتال الألمانية هي التي قامت بأعمال التركيبات للمعدات السطحية بعد أن استأنفت أعمالها في نهاية 2015 وفي ظروف صعبة.