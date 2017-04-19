أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طبرق مصطفى صنع الله، مع سفير اندونيسيا لدى ليبيا روضين أنوار والوفد المرافق له، التعاون المشترك بين البلدين في المجال النفطي.

وأعرب سفير اندونيسيا، عن عزم بلاده التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، وتوطيد العلاقات مع ليبيا، وأنهم سيعملون على عودة الشركات الاندونيسية إلى العمل في ليبيا في أقرب وقت ممكن مما سيشكل دعما لقطاع النفط.

من جانبه، أكد رئيس المؤسسة، على ترحيبه بعودة الشركات الاندونيسية للعمل في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة وخصوصا شركة ميدكو انيرجي انترناشيونال والتي فازت بالقطعة 47 بحوض غدامس في الجولة الأولى من جولات الإعلان العام في سنة 2008 والتي ترتبط بشراكة مع المؤسسة الليبية للاستثمار.

هذا وحققت الشركة اكتشاف نفطي بالقطعة المذكورة والذي كان من المفترض البدء بأعمال تطوير منشآت الإنتاج بها والمكونة من 26 بئر وباستثمار وقدرة 800 مليون دولار وبطاقة إنتاجية قدرها 50 ألف برميل يوميا.

وكان من المقرر استكمال المشروع في سنة 2017 و لكن بسبب المشاكل الأمنية والانقسامات السياسية التي تعيشها البلاد فقد تأخر استكمال تنفيذ هذا المشروع الذي سيعزز من الطاقة الإنتاجية لليبيا عند تشغيله.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد عقدت مؤخرا سلسلة من الاجتماعات مع شركة ميدكو لمناقشة خطط الشركة في قطاع الاستكشاف والتطوير وأوجه التعاون المستقبلية.