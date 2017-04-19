أخبار ليبيا 24 – خاص

تعرض خط كهرباء الضغط العالي أمس الثلاثاء، للاعتداء من قبل مجهولين بمنطقة هراوة شرق سرت.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على فيس بوك – أن مجهولين قاموا بسرقة أسلاك وأعمدة تقدر بمسافة 6 أعمدة.

وذكرت الشركة، أن ظاهرة التعديات على الشبكة الكهربائية التي يقوم بها بعض المواطنين الخارجين عن القانون تشكل أكبر عائق أمامها في الحفاظ على مكونات الشبكة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة المتميزة على النحو المطلوب.

ودعت الشركة العامة للكهرباء، كافة الجهات المعنية وذات العلاقة والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني على كافة شرائحهم وشيوخ وأعيان القبائل إلى تضافر كل الجهود للحد من هذه الاعتداءات ومنع الآخرين من التعدي عليها بأي شكل من الأشكال للحفاظ على المال العام ومكونات الشبكة العامة للكهرباء