أخبار ليبيا24- خاص

ذكر المركز الإعلامي للقوات الخاصة اليوم الأربعاء أن معاون آمر غرفة عمليات الكرامة العميد أحمد سالم قام بجولة رفقة آمر وحدة التحريات في القوات الخاصة فضل الحاسي وذلك لتوزيع المهام القتالية في محوري الصابري وسوق الحوت.

وأضاف المركز الإعلامي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن الزيارة لوضع اللمسات الأخيرة على عملية تطهير محوري الصابري سوق الحوت من بقايا الجماعات الإرهابية.

يشار إلى أن محور الصابري وسوق الحوت هي المعاقل الأخيرة للجماعات الإرهابية في المدينة وبدأت العمليات والاستعدادات لتحرير المنطقتين من الجماعات الإرهابية.