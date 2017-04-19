أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف آمر القوات الخاصة عميد ونيس بوخمادة، آمر وحدة التحريات بالقوات الخاصة فضل الحاسي آمرًا لمحور وسط البلاد في مدينة بنغازي.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة عقيد ميلود الزوي إن آمر القوات الخاصة كلف بشكل رسمي فضل الحاسي، آمراً لمحور وسط البلد، وذلك عقب وضع الخطة النهائية لاقتحام وتحرير آخر معاقل الجماعات الإرهابية بمحوري الصابري وسوق الحوت.

يشار إلى أن آمر وحدة التحريات بالقوات الخاصة فضل الحاسي من أوائل القيادات العسكرية التي انضمت لعملية الكرامة وأعلنت الحرب على الجماعات الإرهابية في بنغازي .