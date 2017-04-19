أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الرسمي باسم نادي الاتحاد أيمن جنين، أن أسماء اتحادية التحقت ببعثة الاتحاد في مدينة بنغازي اليوم الأربعاء، ليصل عدد البعثة إلى ما يقارب 45 شخصًا ما بين رياضي وإداري وقدامي اللاعبين .

وأوضح جنين لـ”أخبار ليبيا 24″، أن من بين الأسماء الاتحادية ابوبكر باني وعزالدين بيزان وسمير عبود، إضافة إلى وصول أعضاء اللجنة التسييرية بنادي الاتحاد عبدالوهاب الشامس ومالك الجهاني وأحمد الكيلاني .

وسيشارك فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بلاعبيه الأساسين خلال اللقاء الودي الذي سيجمعه بالأهلي بنغازي يوم غدٍ الخميس في احتفالية ذكرى تأسيس الأهلي الـ 70.