أخبار ليبيا24- خاص

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن مجلس النواب أوصى بالإسراع في اعتماد الميزانية العامة للدولة.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب طالب رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بضرورة تسمية وزراء للوزارات الشاغرة منذ فترة وتشكيل لجنة للتواصل مع الثني ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط للتباحث حول إيرادات الدولة الليبية وسبل دعم الموازنة العامة للدولة.

وأوضح المتحدث أن جلستي الإثنين والثلاثاء خلصتا إلى إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 2014 الخاص باللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب والتوصية بضرورة النظر في مسألة تغيب عدد من النواب عن جلسات المجلس لفترة طويلة.