أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية جردس العبيد صالح بوقطيش إن المجلس البلدي جردس العبيد عقد اجتماعا مع مدراء القطاعات بالبلدية بمقر المجلس البلدي بمنطقة زاوية القصور.

وأضاف قطيش أن ناقش بنود جدول الاعمال والتي تحورت حول الهيكل الإداري للقطاعات وتم عرض ما انجزه القطاع من خدمات خلال العام 2016م .

كما تم تقديم خطة العمل السنوية للقطاع للعام 2017م ومناقشة التفويضات المالية عن الباب الاول والباب الثاني للقطاعات لسنة 2016 و 2017 .

وأكد مدير المكتب الإعلام أنه من خلال الاجتماع تم التأكيد على العمل لحل الصعوبات التي تواجه بعض القطاعات بتوفير مقرات ادارية وصيانة سريعة لعدد 8 مدارس بالبلدية وايضا صيانة بعض الطرق المتهالكة كما تم تكليف مندوب لكل قطاع لدى البلدية للتواصل بشكل يومي والاتفاق على عقد اجتماعات دورية تكون شهرياً .