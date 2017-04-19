أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث عميد بلدية المرج المقدم وهبي الرخ اليوم الأربعاء، مع مدير عام هيئة الخبرة القضائية والبحوث عمر الحجازي ومدير أمن المرج عقيد الغرياني بوشناف ومنسق قطاع التعليم صالح العيش، إمكانية الحد من الظواهر الهدامة والسلبية التي تشكل خطرا علي فئة الشباب.

وقال الناطق الإعلامي لبلدية المرج النقيب فرج العرفي، إن اجتماع موسع عُقد بقاعة اجتماعات نادي المروج، وحضره رئيس النادي حسين عبدالرازق وعدد من المسؤولين بالمدينة ومجموعة من الأخصائيين في المجال الأمني والطبي والخبرة القضائية، وتناول توضيح مخاطر الظواهر الهدامة وكيفية علاجها والتصدي لها للحفاظ علي شبابنا.

وأضاف العرفي، أنه تم النقاش بشكل مستفيض حول ظاهرة انتشار المخدرات والحبوب المهلوسة، وظاهرة حالات الانتحار في المنطقة على أن يتم تشكيل لجنة من الخبرة القضائية والأمن ونادي المروج لمتابعة الموضوع خلال الأيام القادمة وإعداد مطويات من قبل إداره الخبرة القضائية للتوعية والتثقيف بالمشاركة مع عدد من الجهات المختصة.

يشار إلى أن مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث عمر الحجازي أصدر تعليماته لتشكيل قافلة توعوية تنبه من أخطار التدخين والخمور والمخدرات والجريمة الإلكترونية والاستعمال السيئ للأجهزة الذكية.

وتستهدف هذه القافلة جميع المؤسسات التعليمية، وتتكون من عدد من الخبراء من التحاليل الكيميائية وخبراء الأدوية والعقاقير وخبراء من مكتب أمن المعلومات وإدارة الإعلام في المركز.