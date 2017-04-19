أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المجلس البلدي بئر الأشهب اليوم الأربعاء، عن إشهار جمعية بئر الأشهب للأعمال الخيرية.

وقال الناطق الرسمي باسم البلدية محمد غريب، الجمعية التي أُعلن عن اشهارها، تعتبر هي الأولى من نوعها في البلدية، وهي أحد منظمات المجتمع المدني واختيرت فتحية يونس محمود رئيسا للجمعية.

وأوضح غريب، أن الجمعية سوف تقوم بالعمل على الرفع من مستوى الأسر الليبية بالبلدية ومد يد العون لكل الأسر المحتاجة وتقديم المساعدة لذوي الدخل المحدود والعمل على دعم الأسر بقروض مصرفية لإنشاء مشاريع صغرى مثل الحياكة والتطريز وتربية المواشي والأبقار والمناحل والمخابز وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

هذا ووزعت على هامش الاحتفال الذي أقيم بالمناسبة، شهائد تقدير على أسر الشهداء وبعض المؤسسات التي ساهمت في دعم الجمعية.

يشار إلى أن مراسم الإشهار جرت بحضور عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ورئيس الفرع البلدي جنزور وبعض مؤسسات المجتمع المدني من مدينة طبرق ومدراء الإدارات والقطاعات ببلدي بئر الأشهب.