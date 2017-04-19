أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر من القوات العربية الليبية المسلحة المكلفة بحماية منفذ أمساعد والحدود الليبية المصرية من إحباط تهريب 700 رأس من الغنم كانت في طريقها إلى مصر .

وقال آمر المنطقة الشرقية العسكرية طبرق العميد رمضان عطية الله إن القوات المسلحة تؤمن المنفذ بالكامل خلال الـ 24 ساعة رغم قلة الإمكانيات.

وأضاف عطية الله تمكنا من ضبط 700 رأس من الغنم، مشيرًا إلى تعاون الموطنين والحكماء في منطقة أمساعد تجاه الأوامر الصارمة من قبل القوات المسلحة.

وطالب آمر المنطقة الشرقية العسكرية طبرق من الجمارك والجوازات ان يكونوا في الموعد، لافتا إلى عدم وجود أية ذريعة تمنعهم من أداء عملهم وأن المنفذ مؤمن بالكامل من القوات المسلحة العربية الليبية وطالب من جهات الاختصاص صيانة بعض المباني المتهالكة في المنفذ.

يشار إلى أن ظاهرة تهريب المواشي انتشرت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير مما ترتب عليها ارتفاع كبير في أسعار اللحوم.