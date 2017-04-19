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أكد النائب في المجلس الرئاسي المقترح علي القطراني على أن التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها رئيس المجلس فايز السراج ومجلسه من قرارات وخطابات تمس الأمن والاستقرار الليبي.

وأضاف القطراني خلال لقاءه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الثلاثاء في مقر الجامعة في القاهرة أن آخر هذه التجاوزات طلب الرئاسي التدخل الأجنبي، لافتا إلى أن هذه التجاوزات تمس أيضًا دول الجوار.

وسلم النائب في المجلس الرئاسي أبوالغيط كتابًا رسمياً بضرورة إيصال رسائل للدول العربية بعدم الانجرار وراء هذه الأفعال التي تساهم في مزيد من الانقسام والتوتر في المشهد السياسي الليبي.

واستنكر القطراني كلمة دولة قطر في القمة العربية الأخير في الأردن وسلم كتاب رسميا للاحتجاج عبر جامعة الدول العربية على تدخلات قطر غير المبررة في الشأن الداخلي الليبي.

وأكد النائب على ضرورة تكافؤ الفرص ما بين جميع الأقاليم ودعم القوات المسلحة العربية الليبية والابتعاد عن الأجندات الأيديولوجية والجهوية للوصول إلى وفاق شامل يساهم في بناء الوطن.

ومن جهته، أكد الأمين العام على ضرورة التواصل وتبادل اللقاءات وسوف يطلع أعضاء المجلس الرئاسي على هذا الاحتجاجات ويعمل على تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي يعمل على بناء الدولة بشكل الذي يرتضيه جميع الليبيين.