أخبار ليبيا24- خاص

أصدرت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة فتوى تحرم معاملة الـ 400 دولار التي طرحها مصرف ليبيا المركزي، واعتبرتها نوعًا من الربا.

وذكرت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن صور للمعاملات التي طرحتها بعض المصارف، وانتشرت في أوساط الناس هذه الأيام وعرفت بمعاملة 400 دولار كلها حرام، ولا يجوز للمسلم أن يتعاطاها سواء كان موظفًا في المصرف أو زبونًا أو غير ذلك.

وأكدت اللجنة العليا للإفتاء أن هذه المعاملة نوع من أنواع الربا، وذلك لعدم تحقق التقابض في المجلس بين المصرف والزبون.

وأضافت اللجنة أن التقابض في المجلس لابد وأن يتحقق سواء عند بيع الذهب والفضة أو العملات الورقية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة).

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن في فبراير الماضي بيع العملة الأجنبية “الدولار” للمواطنين بالسعر الرسمي ليوم الشراء بقيمة 400 دولار لكل فرد، منوهًا بأن هذا الإجراء يأتي في إطار اختصاصات وصلاحيات المصرف وحرصًا على تحري وتطبيق القانون في الحصول على النقد الأجنبي.