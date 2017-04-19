أخبار ليبيا 24 – خاص

رفضت عدد من أندية الدوري الممتاز لكرة القدم، لعب مسابقة الدوري وذلك عقب الاجتماع الذي جمعها اليوم الثلاثاء، برئيس الاتحاد الليبي وأعضاء المكتب التنفيذي بالعاصمة طرابلس .

واشترطت الأندية، دعمها مالياً لتوافق على لعب الدوري، حيثُ راسل الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة، ناصر الصويعي، كل أندية الدوري الممتاز الـ 28 بضرورة إفادته برقم الحساب المصرفي للنادي، وبخطاب موقّع من رئيس النادي ورئيس الجمعية العمومية.

وأكدت مراسلة الأمين العام للاتحاد الليبي أن هذه الإجراءات سيتم إرسالها عن طريقه إلى المجلس الرئاسي في انتظار الرد عليها بالموافقة على دعم الأندية مالياً .