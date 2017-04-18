يستضيف ريال مدريد ، الثلاثاء، بايرن ميونخ الألماني في قمة مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويمتلك النادي الإسباني الأفضلية بعد انتصاره في مباراة الذهاب.

ويدخل الريال اللقاء منتعشا من انتصاره في ميونخ قبل ستة أيام وبنتيجة 2-1، في مباراة تألق فيها نجم الفريق كريستيانو رونالدو بتسجيله هدفين.

وشهد لقاء الذهاب أحداثا كثيرا، منها تقدم بايرن بهدف ثم إهداره ركلة جزاء، تلتها عودة ريال مدريد في الشوط الثاني بهدفين، وطرد لمدافع بايرن خافي مارتينيز.

ويعود لبايرن ميونخ نجمه روبيرت ليفاندوفسكي، فيما لا تزال مشاركة مدافعيه بواتينغ وهاملز مجهولة.

وفي المعسكر الآخر، سيغيب نجم ريال مدريد الويلزي غاريث بيل بسبب الإصابة، كما سيستمر غياب مدافعيه بيبي وفاران.

وفي اللقاء الآخر، يستضيف نادي ليستر سيتي الإنجليزي غريمه أتليتكو مدريد الإسباني، في محاولة لتحقيق المعجزة والوصول لنصف نهائي البطولة.

وكان أتلتيكو مدريد قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0.