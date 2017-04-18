أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت فعاليات المسابقات الثقافية والاجتماعية والصحة المدرسية والمكتبات والفنون التشكيلية والمعامل والوسائل التعليمية، التي جاءت بإشراف وتنظيم مكتب النشاط المدرسي للتجمع التاسع لمناطق جالو، أوجلة، اجخرة، مرادة، تازربو.

وقال رئيس لجنة المسابقات مبروك شحات، إن المسابقات تنافس فيها الطلاب المشاركين فيما بينهم لنيل التراتيب الأولى وذلك لمواصلة المشوار في المشاركة على مستوى ليبيا والمقررة أواخر شهر أبريل الجاري بمدينة البيضاء.

وأشار شحات إلى أن الفائزين في مسابقة المذيع الصغير للشق الأول والثاني من مرحلة التعليم الأساسي والتي سوف تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون لديهم الفرصة لتمثيل التجمع في المسابقة المقررة على مستوى ليبيا في البيضاء .