أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش اليوم الثلاثاء، إن اللجنة حددت يوم السبت المقبل، موعدًا نهائيًا لاستلام ملفات المرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح تنتوش، أنه تم استلام عدد 16 ملفًا تعود للمرشحين لشغل منصب المحافظ حتى الآن، وفق الضوابط التي وضعتها لجنة المالية.

ولفت تنتوش إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم، قانون الدين العام المقدم من وزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة والملاحظات الواردة بشأنه من مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية.

هذا وقد علقت لجنة المالية اجتماعها إلى يوم غداً لاستكمال مناقشة بعض بنود قانون الدين العام.

وكشف رئيس لجنة المالية بمجلس النواب أن الميزانية العامة سيتم إقرارها الأسبوع المقبل بمجلس النواب بعد إجراء التعديلات في بعض بنودها والتي تقدر بحوالي 41 مليار دينار بعجز موازنة يقدر بحوالي 16 مليار.