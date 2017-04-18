أخبار ليبيا24- خاص

بحث عميد بلدية أم الرزم م يونس حمد خليفة مع مدير هيأة المناطق الصناعية فضيل رشوان اعتماد مناطق صناعية في البلدية.

وتم خلال الاجتماع في مقر هيأة المناطق الصناعية في شحات التطرق لإمكانية إنشاء ميناء للصيد البحري.

وأبدى رشوان استعداد الهيأة بالنهوض ببلدية أم الرزم من الجانب الصناعي كونها تتوفر بها المميزات التي تأهلها لعمل مناطق صناعية التي تساهم في توفير سبل عمل للشباب.

وتم تحديد موعد لاجتماع ثاني في بلدية أم الرزم وزيارة رئيس الهيأة لمواقع المناطق الصناعية واعتمادها.

وفي سياق آخر، التقى عميد بلدية أم الرزم رئيس صندوق دعم الزواج ناصر قرامي واستعرضت إمكانيات صندوق الزواج وذلك في توفير مشاريع استثمارية تدعم الصندوق وشباب البلدية.

وتم الاتفاق على إنشاء مشاريع استثمارية تساعد هذا الصندوق التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والتعاون في إنماء هذا الصندوق ووضع خطط استراتيجية تعمل على مساعدة الشباب.